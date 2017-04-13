Rize'de Kaçak Silah Operasyonu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretildiği iddiası ile üç adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ruhsatsız silah imali ve ticareti yapanlara yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 8 tabanca, 280 tabanca mermisi ile tabanca imalatında kullanılan makine ve aletler ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.