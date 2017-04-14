Rize'de Kaçak Silah Atölyesine Baskın

Rize'nin Ardeşen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak silah atölyesinde operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma İstihbarat ve Asayiş ekipleri, Ardeşen ilçesi Yeşiltepe köyünde S.Ö.'ye ait bir evde kaçak silah atölyesi işletildiği bilgisine ulaştı. Alınan arama kararı ile S.Ö.'ye ait evde arama yapan ekipler üniversal marka yarı CNC makinenin bulunduğu atölye ve bu atölyede fırın ve sprey boya ile silah imalatında kullanılan hammadde ve aletler ele geçirdi. Evde yapılan detaylı aramada 3 odanın tabanında ağaç döşemelerin altına özel olarak yapılmış zula bölümlerde toplamda 8 adet 9 mm çapında yeni imal beylik tabir edilen orjinal tam kapasite tabanca ile 1 adet yarı mamul üst kapakla birlikte tabanca gövdesi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile 127 adet 7.65 mm ve 9 mm çapında 250 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Atölye mühürlenirken, S.Ö. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.



(İHA)