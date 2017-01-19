Rize'de Gizli Geçitle Ulaşılan 2 Kaçak Silah İmalathanesi Bulundu

Jandarma İstihbarat ekipleri ve Jandarma Asayiş TİM'leri tarafından Rize'nin Ardeşen ilçesinde iki farklı noktaya düzenlenen baskınlarda iki kaçak silah atölyesi tespit edildi.

7 METREKARELİK SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile Ardeşen ilçesi Doğanay Köyü'nde, M.Ö. ve İ.Ö.'ye ait evde arama yapıldı. Evin bir odasının tabanında tespit edilen kapağın açılması sonucu merdivenle inilen ve alarm sistemi kurulu 7 metrekarelik bir sığınak tespit edildi. Kaçak silah atölyesi olarak kullanılan sığınakta tabanca imalatında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu. Olayla ilgili M.Ö. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

17 TABANCA GÖVDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Aynı köyde A.Ö.'ye ait evde yapılan aramada ise silah imalinde kullanılan CNC makinesi ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ve arı kovanı içerisinde gizlenmiş 17 tabanca gövdesi ele geçirildi. A.Ö. de gözaltına alındı.