Rize'de İki Bina Arasındaki Boşluğa Düşen Köpek Kurtarıldı

RİZE'de, iki bina arasındaki 5 metrelik boşluğa düşen köpek Rize Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.



Yeniköy Mahallesi'nde iki bina arasındaki boşluktan havlama sesi duyan vatandaşlar Rize Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Yaklaşık 5 metreden boşluğa düşen köpek için seferber olan ekipler, merdiven indirerek ulaştıkları köpeğin boynuna tasma geçirdi. İlk denemede yukarı çekilirken tasmadan kurtulan köpek yeniden boşluğa düştü. İkinci denemede yukarı çıkartılan köpek, Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü, sağlık kontrolünün ardından bırakıldı.



- Rize