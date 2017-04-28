Rize'de Huzur Toplantısı

Rize İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin de katılımı ile merkeze bağlı bazı mahalle muhtarları ve vatandaşların'da katılımı ile Fatih Mahallesinde bulunan bir restoranda bir huzur toplantısı gerçekleştirdi.



Toplantıda İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Emniyet Müdürlüğü olarak Trafik ve Güvenlik konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra, daha huzurlu bir Rize için yapılan ve yapılması gerekenler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Mahallelerin huzurunu bozan konular masaya yatırıldı ve çözüm önerileri hakkında konuşuldu. Özellikle okulların bulunduğu bölgelerdeki sorunlar üzerinde hassasiyetle durularak daha güvenli eğitim hedefi için adımlar atıldı. Karşılaşılan sorunların çözümünde Polis-Halk işbirliğinin önemine vurgu yapılarak, oluşacak acil bir durumda polis ekiplerinin anında müdahale edebilmesi için 155 Polis İmdat Hattı aranarak ihbarda bulunulmasının hayati önem taşıdığı ve ihbarcının kimliğinin daima gizli tutulduğuna vurgu yapılarak bu konuda vatandaşlarımızın tereddüt yaşamaması gerektiği söylendi. - RİZE