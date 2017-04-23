- Rize'de fırtına nedeniyle 2 katlı ahşap ev çöktü: 1 yaralı



RİZE - Rize'nin Salarha Köyü Soğuksu mahallesinde aşırı rüzgarın etkisiyle iki katlı ahşap ev yıkıldı, olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle öğle saatlerinde Salarha Köyü Soğuksu mahallesinde 2 katlı ahşap bir ev çöktü. Evin yakınında bulunan Kezban Aksu isimli kadın, çöken evle beraber dereye sürüklendi. Aksu'ya ilk müdahaleyi yakınlarda bulunan vatandaşlar yaparken, köylülerin yardımı ile Aksu Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle çöken evin yanında bulunan ve yaralıya ilk müdahaleyi yapan Ali Aksu yaptığı açıklamada, "İlk defa böyle bir fırtına yaşıyorum. Fırtına 5 dakika daha sürseydi burada ciddi bir felaket olurdu. Kadına ilk müdahaleyi biz yaptık, vücudunda kırık ve kanamalar vardı" ifadelerini kullandı.

(BAS-ÖS-Y)