Rize'de Fırtına Etkili Oldu

RİZE'de etkili olan fırtına nedeniyle Soğuksu Köyü'nde ahşap bir ev çöktü, evde bulunan Kezban Aksu hafif yaralandı. Bazı evlerin çatısını uçuran fırtına ağaçları da kökünden sökerek devirdi.



Merkeze bağlı Salarha Beldesi Soğuksu Köyü'nde etkili olan fırtına nedeniyle Kezban Aksu'ya ait ahşap ev çöktü. Olayda ev sahibi Kezban Aksu hafif yaralandı. Merkeze bağlı bazı köylerde de 4 evin çatısı uçtu, ağaçlar yerinden sökülerek yola devrildi.



Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, saatteki hızının zaman zaman 70 ila 00 kilometreyi bulması beklenen fırtınanın sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtildi, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - Rize