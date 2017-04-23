Rize'de Fırtına

Rize'de etkili olan fırtına nedeniyle 2 katlı ahşap evin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kömürcüler köyü Soğuksu Mahallesi'nde Kezban Aksu'ya ait 2 katlı ahşap ev fırtına nedeniyle çöktü.



Bu sırada evde bulunan Aksu, hafif yaralandı. Aksu, köylülerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Valilikten fırtına uyarısı



Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşlar fırtına konusunda uyarıldı.



"Kentte gece saatlerinden itibaren rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde 70 ile 100 kilometre, kıyı kesimlerinde ise batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde 50 ile 80 kilometre arasında yarın sabah saatlerine kadar esmesi beklenmektedir." ifadesi yer alan açıklamada, meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiği belirtildi.