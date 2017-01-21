Rize'de Fetö/pdy Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Rize Belediyesinde görevli bir kişinin ihraç edildiği, bir işletme sahibinin kira sözleşmesinin sonlandırıldığı bildirildi.



Rize Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında araştırma komisyonu kurulduğu belirtildi.



Açıklamada, belirlenen kriterler doğrultusunda araştırmalara temel teşkil edecek bilgilerin ilgili kurumlardan istendiği, tüm verilerin ulaştığı ve gerekli incelemelerin komisyon tarafından yapılmaya başlandığı kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Belediye ve bağlı iştiraklerinde çalışan personel ve bunların eş ve çocukları, ayrıca kurumumuzla irtifak, intifa ve kira sözleşmesi olanlar da dahil olmak üzere toplam 2 bin 640 kişi inceleme kapsamına alınmıştır. İncelemeler neticesinde 4 personel açığa alınmış, 4 personelin görevine son verilmiştir. Rize Valiliği Olağanüstü Hal Bürosunca belediyemize yazılan yazılara istinaden açığa alınan 4 personelden 3'ü göreve iade edilmiştir. Ayrıca, kurumumuzla kira sözleşmesi olan bir kişinin örgütle iltisak ve irtibatı bulunduğundan kira akdi tarafımızdan sona erdirilmiştir."



Açıklamada, çalışmaların hiçbir taviz vermeden yürütüleceği vurgulandı.