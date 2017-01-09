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Rize'de Fetö'nün Jandarma İmamları Tutuklandı

Rize'de Fetö'nün Jandarma İmamları Tutuklandı

Rize’de FETÖ’nün “jandarma imamı” oldukları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Rize'de Fetö'nün Jandarma İmamları Tutuklandı

Rize'de FETÖ'nün "jandarma imamı" oldukları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Rize'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve örgütün Jandarma Komutanlıklarında görevli subaylarından sorumlu imamlar oldukları tespit edilen F.Ö. ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisi O.S., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan A.U. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - RİZE

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