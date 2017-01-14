Rize'de Fetö'den 2 Kişi Tutuklandı

– RİZE'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.



Rize Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında önceki gün 8'i polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü F.A ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli memur M.C. tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Rize