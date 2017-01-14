Rize'de devam eden FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2'si tutuklandı.



Rize'de devam eden FETÖ soruşturması kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan 8'i emniyet görevlisi 11 kişi adliyeye sevk edildi. 11 kişinin arasında yer alan Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü F.A ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli M.C tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - RİZE