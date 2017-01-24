Rize'de Dev Ekrandan Sürpriz Evlilik Teklifi

Rize Çayeli'nde bir kişi, ilçe merkezindeki dev ekrana, "Sana ömür boyu başımın etini yeme fırsatı sunuyorum. Benimle evlenir misin" ifadelerini içeren yazılar yansıtarak, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.



Çayeli ilçesinde yaşayan ve özel bir hidroelektrik santralinde tekniker olarak çalışan Yavuz Çepni, ilçe merkezindeki dev ekrana, "Sana ömür boyu başımın etini yeme fırsatı sunuyorum. Benimle evlenir misin" ifadelerini içeren yazılar yansıtarak, kız arkadaşı Şeydanur'a evlilik teklifi yaptı.



Kız arkadaşıyla ekranın bulunduğu meydanda buluşmak üzere sözleşen genç aşık dev ekranın yetkilileriyle irtibata geçerek hazırladığı görüntüleri ekranın yetkililerine verdi. Buluşma saatinde meydanda olan kız arkadaşı dev ekrandaki görüntüleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bu esnada kız arkadaşına görünmeden yaklaşan genç, sevgilisinin önünde diz çökerek cebinden çıkardığı yüzükle evlenme teklifi etti. Evlenme teklifini kabul eden Şeydanur'a çiçek verip parmağına yüzük taktıktan sonra özel gün son buldu.



Çepni, "Bu fikri çok düşündüm ve daha önce kimsenin yapmadığı bir evlenme teklifini yapmaya karar verdim. Günlerdir hazırlığını yaptım. Bu kararımda en büyük destekçilerim olan arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - RİZE