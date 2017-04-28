Rize'de Derelere 35 Bin Yavru Alabalık Bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Hemşin ilçesinde dereye 35 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı.



Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, üç tarafının denizlerle çevrili olmasına ve ayrıca ciddi ölçüde orman içi sulara sahip bulunmasına rağmen, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı konusunda istenilen seviyeye ulaşamadığını kaydetti.



Türkiye'de doğal alabalık türlerinin üretimi ve iç su kaynaklarında tahrip olan alabalık popülasyonunun optimum düzeye ulaştırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Bektaş, şunları belirtti:



"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde devam eden Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi kapsamında, bu yıl Hemşin deresine 35 bin adet, Rize genelinde ise toplam 1 milyon 131 bin adet alabalık salımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bundan sonra diğer derelerimizde de salım programlarımız devam edecek. Derelerimizin eski zamanlarda olduğu gibi alabalık açısından zengin hale gelebilmesi için yapılması gereken en önemli şey bilinçsiz avlanmanın önüne geçmektir. Bu süreçte, gerek denizlerimizde gerekse iç sularda avlanırken uymamız gereken kurallar var. Bu kuralların uygulanması noktasında gerekli hassasiyeti göstermeliyiz."



Doğa Koruma Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta da yaptığı açıklamada, 2006 yılında başlanan proje kapsamında, 2016 yılı sonuna kadar Rize'de 11 milyon 541 bin 500 adet doğal yavru alabalığın üretilerek orman içi su kaynaklarına salındığını kaydederek, balık üretim istasyonunda 2017 yılı itibarıyla 3 milyon 42 bin adet doğal yavru alabalık üretimi gerçekleştirildiğini, bu balıkların orman içi su kaynaklarına salım çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.