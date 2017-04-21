Rize'de Çıkışı Olmayan Köprü

Reşadiye Mahallesi'nde Değirmen deresi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan ıslah çalışması bir yıl önce tamamlandı. Kanala alınan dere üzerine yayalar için 10 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Ancak girişi yola bağlanan köprünün çıkışı tamamlanmadı, köprü zeminden yaklaşık 2 metre yükseklikte bırakıldı ve yol bağlantısı yapılmadı. Köprüden geçenler ya aşağı inmeyi göze alıyor, alamayanlar ise geri dönüyor. Yayalar, köprü yerine ancak uzun bir yolu aşarak karşıya ulaşabiliyor.