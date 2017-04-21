Rize'de çıkışı olmayan köprü!



RİZE'de, Değirmen deresi üzerine yaklaşık bir yıl önce kurulan yaya köprüsünün bir tarafının yola bağlantısı tamamlanmadı ve köprü zeminden yaklaşık 2 metre yüksekte bırakıldı.



Reşadiye Mahallesi'nde Değirmen deresi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan ıslah çalışması bir yıl önce tamamlandı. Kanala alınan dere üzerine yayalar için 10 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Ancak girişi yola bağlanan köprünün çıkışı tamamlanmadı, köprü zeminden yaklaşık 2 metre yükseklikte bırakıldı ve yol bağlantısı yapılmadı. Köprüden geçenler ya aşağı inmeyi göze alıyor, alamayanlar ise geri dönüyor. Yayalar, köprü yerine ancak uzun bir yolu aşarak karşıya ulaşabiliyor.



İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, köprünün özellikle çocukların okula ulaşmaları için yapıldığını ancak çıkışı olmadığı için kullanılamadığını belirterek, "Bu bir ihmal ve vurdumduymazlık örneğidir. Devletin imkanlarını bu derelerin üzerini aşmak için kullanıyorsak gelen ödenekleri sağlıklı olarak değerlendirmek ve gereğini yaparak halkın kullanımına açmak lazım" dedi, köprünün yüksekte bırakılan çıkışının bir an önce tamamlanmasını istedi.



Köprünün karşısında yer alan Zihni Derin Ortaokulunu ziyaret eden Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'ta gördüğü köprü için önlem alınacağını belirtti.