Rize'de Çığ Düşme Anı Görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.



Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır bir şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü. Çığın düşme anı, saniye saniye bir cep telefonuyla kaydedildi.



Hafta sonu olması nedeniyle yaylada bulunan vatandaşlar, çığ düşme anını şaşkınlıkla izledi.