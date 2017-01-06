Rize'de çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Yüksel Bostan (44) Gülbahar Mahallesi'nde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bostan, burada yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize'de Çalıştığı İnşaatın Merdiven Boşluğuna Düşen İşçi Öldü
Rize'de çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Rize'de çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
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