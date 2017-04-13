Rize'de Asayiş Uygulamaları

Rize'deki asayiş uygulamalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 46 paket gümrük kaçağı sigara, 64 şişe içki ve 4,5 kilogram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, asayiş ve güvenin sağlanması için il genelinde düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen bir otomobilde arama yapıldığı bildirildi.



Aramada 4,5 kilogram esrar ele geçiren ekiplerin, otomobilde bulunan E.G, E.A ve O.A'yı gözaltına alındığı belirtildi.



Zanlılar hakkında "kullanmak i·çin uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi.



Açıklamada, kaçakçılığın önlenmesi kapsamında yürütülen diğer çalışmalarda ise 2 bin 46 paket gümrük kaçağı sigara ve 64 şişe kaçak içki ele geçirildiği, olayın şüphelileri Gürcistan uyruklu A.G, N.P ve D.G'nin gözaltına alındığı, yapılan işlemlerin ardından zanlıların serbest bırakıldığı kaydedildi.



Öte yandan, Camiönü Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan kontrollerde de 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir şarjör ele geçirildiği, olayın şüphelisi C.T hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.