Rize'de 5 Ton Hamsiye El Konuldu

Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, 9 santimetreden küçük oldukları gerekçesiyle 5 ton hamsiye el konulduğu bildirildi.



İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkça 9 santimetrenin altında hamsi avlanmasının yasaklandığı, bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.



Sahil Güvenlik ekipleri ile ortaklaşa yaptıkları denetimde bir kamyonda bulunan ve boyları 9 santimetrenin altında olduğu tespit edilen 5 ton hamsiye el konulduğu anlatılan açıklamada, "su ürünleri nakil belgesi" olmadığı ve küçük boyda avlanma nedeniyle araç sürücüsüne bin 555 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.