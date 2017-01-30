Rize'de 346 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

RİZE'de, kar yağışı nedeniyle 346 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kent genelinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bölgede etkili oldu. Kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimde 1.5 metreye ulaştı. Kar yağışının zaman zaman devam ettiği Rize'de, 348 köy yolunun 346'sı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



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