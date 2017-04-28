Rize'de "3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" Başladı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğunca düzenlenen "3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" başladı.



Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İstiklal Yaşar Vural, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şimşek, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, diğer katılımcılar ile öğrenciler katıldı.



Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Dursun, burada yaptığı konuşmada, 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.



Her geçen kongrede sayının arttığını ifade eden Dursun, "Bu kongrede yaklaşık 40 farklı üniversiteden 650'ye yakın öğrenciyi ağırlıyoruz. Öğrenci tıp kongreleri öğrencilerin birbirleriyle kaynaştığı ve bilimsel faaliyetlerini paylaştığı deneyimli hocalardan bilgi ve tecrübelerini aldıkları ve öğrendikleri önemli kongreler."



Dursun, kongrenin dördüncüsünü daha fazla katılımla gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.



Eski bakan Çelik ise böyle bir kongrenin düzenmiş olmasının bilimsel faydalarının ve katkılarının yanında sosyal tarafının çok daha önemli olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından kongreye destek verenlere plaket takdim edildi.



Çeşitli hastalıklarla ilgili uzman doktorların sunumlar yapacağı kongre, 2 gün sürecek.