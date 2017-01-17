Rize'de 14 Öğretmen Fetö'den Gözaltına Alındı

RİZE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında 6'sı kadın 14 öğretmen gözaltına alındı.



Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla daha önce açığa alınan 6'sı kadın 14 öğretmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 14 öğretmenin sorgusuna başlandı.



Öte yandan, daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan ve önceki gün yeniden gözaltına alınan A.B., S.A. ve M.B. adlı jandarma personelleri de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Rize