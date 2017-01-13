Rize'de 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Rize'nin Hemşin ilçesinde jandarma ekipleri iki adreste yapılan aramada toplam 13 kilo esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Hemşin ilçesinde iki farklı adreste yapılan aramada 13 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak "uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak" suçlaması ile U.Ç ve V.S gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE