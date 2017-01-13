Rize'nin Hemşin ilçesinde jandarma ekipleri iki adreste yapılan aramada toplam 13 kilo esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Hemşin ilçesinde iki farklı adreste yapılan aramada 13 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak "uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak" suçlaması ile U.Ç ve V.S gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE
Rize'de 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Rize’nin Hemşin ilçesinde jandarma ekipleri iki adreste yapılan aramada toplam 13 kilo esrar ele geçirildi.
Rize'nin Hemşin ilçesinde jandarma ekipleri iki adreste yapılan aramada toplam 13 kilo esrar ele geçirildi.
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