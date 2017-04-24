Rize Cumhuriyet Başsavcılığından "Medipol Başakşehir" Soruşturması

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayla ilgili Medipol Başakşehir'e soruşturma başlatıldı.



Rize'de 22 Nisan 2017 Cumartesi günü Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir arasında oynanan futbol maçından sonra Medipol Başakşehir kafilesinin stattan ayrılmak üzere olduğu bir sırada meydana gelen bir tartışma üzerine A Haber muhabiri ve kameramanının darp edilmesi ile ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Türk Ceza Kanunu" hükümlerine göre işlem yapılmak üzere 2017/2651 sayılı dosyasından soruşturma başlatıldı. - RİZE