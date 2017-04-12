Rize Baro Başkanı Çırakoğlu'ndan Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'na Tepki

RİZE Baro Başkanı Avukat Mehmet Çırakoğlu, referandum a yönelik 'hayır' kampanyası yürüten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu'nu eleştirdi. Feyzioğlu'nun yasalara aykırı hareket ettiğini öne süren Çırakoğlu, "Barolar birliği siyasete alet edilmemeli" dedi.



Yazılı açıklama yapan Çırakoğlu, baroların kamusal niteliğe sahip olan bir meslek örgütü olduğunu belirterek, avukatların yargının üç sac ayağından olan savunmanın bel kemiği olduğunu ifade etti. Referandumda herkesin, 'evet' ya da 'hayır' diyebileceğini ancak Türkiye'de farklı siyasi görüşlere mensup yaklaşık 90 bin avukatın temsil edildiği Barolar Birliği'nin siyasi bir argüman olarak kullanılamayacağını belirten Çırakoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Avukatlar Kanunu'nun 76'ıncı maddesinde, 'barolar avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak meslek düzenini ahlakını saygınlığını hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve koruma amacıyla çalışma yürütür' diyor. Barolar kuruluş amacı dışında faaliyet yürütemez. Barolar Birliği Başkanı yasaya aykırı bir iş yapıyor. Sizin göreviniz orada ne? Birlik başkanıysa üyelerinin hakkını koruyacaksın. Hukukçu olarak anayasanın artısı ve eksisini değerlendirebilirisiniz. Ama bir siyasi parti lideri gibi baroyu siyasete alet edemezsiniz."



"BİRLİK SİYASETE ALET EDİLMEMELİ"



Feyzioğlu'nun siyaset yaptığını öne süren Çırakoğlu, "Çıkıp bir siyasetçi gibi 'hayır' diyor. Bu meslek grubu kanunlarla düzen altına alınmıştır. Bu durum meslek grubunu itibarsızlaştırılıyor. Birlik başkanı, 'hayır' için gittiği bir köy kahvehanesine alınmadı. Barolar Birliği başkanının bu duruma düşmesi kabul edilemez. Siz siyaset mi yapacaksınız, bu hakkınız var. Bir parti lideri gibi muhalefet yapacaksanız benim üyelerimin ve benim aidatlarımla bunu yapamazsınız. Bir siyasi partinin desteği ile bunu yapıyorsanız o baştan yanlış. Kanun buna cevaz vermez. Cebinizden yapabilirsiniz. Birliği siyasete alet edemezsiniz. Birlik başkanı kendi alanında işlerine bakmalıdır ve siyaset yapılmamalıdır."



- Rize