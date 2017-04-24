Rize Artvin Havalimanı Deniz Dolgusu Için Açılacak Taş Ocaklarına Tepki

Artvin havalimanı deniz dolgusu için açılacak taş ocaklarına tepki



RİZE'nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü'nde 88.5 milyon ton taş dolgu üzerine inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı'nda kullanılacak malzemenin alınması için taş ocağı açılacağı açıklanan bazı köylerde yaşayan vatandaşlar karara tepki gösterdi.



Pazar ilçe meydanında bir araya gelen Subaşı, Sivrikale ve Hisarlı Köyü sakinleri, 'Vadimizde taş ocakları istemiyoruz' yazılı pankart açtı. Havalimanına karşı olmadıklarını ancak köylerinde taş ocağı istemediklerini belirten vatandaşlar, bölgede halen faaliyette olan taş ocaklarından alım yapılarak havalimanı dolgusunun yapılmasını istedi. Grup adına açıklama yapan Nehir Birben, doğaya, toprağa ve sularına sahip çıktıklarını belirterek, köy sahaları içinde 100 hektarlık alanda taş ocağı açılmasına karşı olduklarını kaydetti. Birben, "Taş ocakları yaşam alanlarımızı yok edecek. Taş ocaklarının olumsuz etkilerini çevre illerde görüyoruz. Bitki örtüsünün tahribatı, yer altı sularının kaybolması ve heyelanları tetiklemesi gibi olumsuz etkileri olacağını biliyoruz. Özel bir şirketin para kazanması amacıyla işleteceği taş ocağının toprağımıza, suyumuza ve bitki örtüsüne zarar vereceği açıktır. Yaşam alanlarımız tahrip edilecek. Temiz bir doğa ve huzurlu bir ortamda yaşama hakkımızın bir şirketin rantı için feda edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi, dava açarak hukuki mücadele başlattıklarını söyledi.



Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.