Rize-Artvin Havalimanı Deniz Dolgusu İçin 88.5 Milyon Ton Taşın Alınacağı Alanlar Belirlendi

RİZE'nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü'nde temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda kullanılacak 88.5 milyon ton taş dolgunun alınacağı alanlar belirlendi. Proje sahasına 7 kilometre mesafedeki 5 noktada açılacak taş ocakları için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde sona gelindi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 766 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin havalimanı için, 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş ile deniz dolgusu yapılacak. Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projede kullanılacak taş dolgunun alınacağı 5 alan belirledi. Proje sahasına 3 ila 7 kilometre mesafedeki Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyce köyleri sınırında açılacak yeni taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli iki ocaktan da taş alımı yapılacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, özel firmalara ait taş ocakları için 'ÇED gerekli değil' kararı verdi, 3 taş ocağı için ise 30 Aralık tarihinde ÇED süreci başlattı. Bölgede can ve mal güvenliği ile çevre mevzuatı hükümleri uyarınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri, AFAD, Özel İdare ve diğer ilgili kuruluşlardan görüş isteyen müdürlük ÇED sürecinde sona geldi.



80 HEKTARLIK 5 ALAN



Hisarlı Köyü'nde 30 milyon ton taş rezervi bulunan 17.75 hektarlık alanda açılacak taş ocağında yıllık 10 milyon, günlük ise 27 bin 770 ton taş alınacak. 15 milyon ton taş rezervi bulunan 13.55 hektarlık Kanlımezra taş ocağından ise yıllık 5 milyon, günlük 13 bin 889 ton taş alınabilecek. 50 milyon ton taş rezervi bulunan 24.35 hektarlık Kuzeyce Köyü Taş ocağından da yılda 15 milyon, günlük olarak da 41 bin 667 ton taş dolgusu alımı gerçekleştirilebilecek. Özel işletmelere ait 25 hektarlık alandaki iki taş ocağından yıllık 500 bin ton taş alımı planlandı.



TAŞ NAKLİ İÇİN YENİ YOL



Taş ocakları Yeşilköy Köyü'nde yapılacak havalimanına 3 ila 7 kilometre uzaklıkta seçildi. Taş naklini kolaylaştıracak mesafede yeni bir yol güzergahı açılacak, mevcut köy yolu kullanılmayacak. Nakliye kamyonlarının Karadeniz Sahil Yolu güzergahında trafiği aksatmaması için de önlem alındı. Pazar Tüneli üzerinden geçirilecek yeni yol havalimanı proje sahasına bağlanacak. Böylece kamyonlar trafiğe çıkmadan taş dolgu malzemesini taşıyarak bölgeye getirecek. Taş ocakları sahasında kalan bir ev kamulaştırılacak, ocaklara yakın mesafelerdeki Hisarlı, Kanlımezra, Kuzeyce, Subaşı, Yavuz ve Sivrikale Köyleri'ndeki evlerin yapılacak patlatmalardan etkilenmemesi için güvenlik tedbirleri alınacak.



RİZE- ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ



Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88.5 milyon ton dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında Türkiye'nin 56'ıncı havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanacak olan ve yılda 2 milyon yolcuya hitap etmesi beklenen Rize-Artvin havalimanı inşaatı 1 milyar 87 milyon 434 bin liraya mal olacak ve Cengiz İnşaat- Aga Enerji İş Ortaklığı ile gerçekleştirilecek. 2017 yılında 149 milyon 166 bin lira ödenek ayrılan havalimanının 29 Ekim 2020 yılında tamamlanması öngörülüyor.



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