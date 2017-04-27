Rıza Türker Yaratıcı ve İçten Çizimleriyle Etkilemeye Devam Ediyor

Günümüzde dijital çizim ve tasarımların arttığını gözlemliyoruz; ancak biri var ki çizimleriyle adeta kalplerimizi yumuşatıyor.

Rıza Türker Yaratıcı ve İçten Çizimleriyle Etkilemeye Devam Ediyor

Günümüzde dijital çizim ve tasarımların arttığını gözlemliyoruz; ancak biri var ki çizimleriyle adeta kalplerimizi yumuşatıyor.

Rıza Türker, ikonik karakterleri çocukluk halleriyle çizdiği bir seri ile dikkat çekiyor. Sanatçı aynı zamanda 23 Nisan'a özel bir proje için de Kurtuluş Savaşı kahramanlarını çocuk olarak çizdi. İşte o başarılı çizimleri;

En çarpıcı olanı Atatürk'ü çocuk olarak tasvir ettiği çizimi


Gördesli Makbule Hanım, İzmir ve çevresini işgal eden Yunanlarla savaşırken şehit düşen bir Kurtuluş Savaşı kahramanı


23 Nisan




Rıza Türker paylaştı: 23 Nisan 2017 Pazar






Rıza Türker paylaştı: 23 Nisan 2017 Pazar






Rıza Türker paylaştı: 23 Nisan 2017 Pazar


10 Kasım için çizdiği eseri





Sen rahat uyu… #rahatuyu #yarınlarbizim #atatürk #10kasım

Rıza Türker paylaştı: 9 Kasım 2016 Çarşamba


Cumhuriyet'in 91. yılına özel





Cumhuriyetimizin 91. yılı kutlu olsun. Kargaları el birliği ile kovmak dileğiyle…

Rıza Türker paylaştı: 29 Ekim 2014 Çarşamba







Yeni Mustafa Kemaller yetiştirmenin, ne denli önemli olduğunu tekrar tekrar hatırladığımız şu günlerde; atamızı, ö…

Rıza Türker paylaştı: 10 Kasım 2014 Pazartesi

Kaynak: Ontrava.com

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