Rıza Türker Yaratıcı ve İçten Çizimleriyle Etkilemeye Devam Ediyor
Günümüzde dijital çizim ve tasarımların arttığını gözlemliyoruz; ancak biri var ki çizimleriyle adeta kalplerimizi yumuşatıyor.
Günümüzde dijital çizim ve tasarımların arttığını gözlemliyoruz; ancak biri var ki çizimleriyle adeta kalplerimizi yumuşatıyor.
Rıza Türker, ikonik karakterleri çocukluk halleriyle çizdiği bir seri ile dikkat çekiyor. Sanatçı aynı zamanda 23 Nisan'a özel bir proje için de Kurtuluş Savaşı kahramanlarını çocuk olarak çizdi. İşte o başarılı çizimleri;
En çarpıcı olanı Atatürk'ü çocuk olarak tasvir ettiği çizimi
Gördesli Makbule Hanım, İzmir ve çevresini işgal eden Yunanlarla savaşırken şehit düşen bir Kurtuluş Savaşı kahramanı
23 Nisan
Rıza Türker paylaştı: 23 Nisan 2017 Pazar
Rıza Türker paylaştı: 23 Nisan 2017 Pazar
Rıza Türker paylaştı: 23 Nisan 2017 Pazar
10 Kasım için çizdiği eseri
Sen rahat uyu… #rahatuyu #yarınlarbizim #atatürk #10kasım
Rıza Türker paylaştı: 9 Kasım 2016 Çarşamba
Cumhuriyet'in 91. yılına özel
Cumhuriyetimizin 91. yılı kutlu olsun. Kargaları el birliği ile kovmak dileğiyle…
Rıza Türker paylaştı: 29 Ekim 2014 Çarşamba
Yeni Mustafa Kemaller yetiştirmenin, ne denli önemli olduğunu tekrar tekrar hatırladığımız şu günlerde; atamızı, ö…
Rıza Türker paylaştı: 10 Kasım 2014 Pazartesi
Kaynak: Ontrava.com