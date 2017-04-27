Rıza Türker Yaratıcı ve İçten Çizimleriyle Etkilemeye Devam Ediyor

Günümüzde dijital çizim ve tasarımların arttığını gözlemliyoruz; ancak biri var ki çizimleriyle adeta kalplerimizi yumuşatıyor.



Rıza Türker, ikonik karakterleri çocukluk halleriyle çizdiği bir seri ile dikkat çekiyor. Sanatçı aynı zamanda 23 Nisan'a özel bir proje için de Kurtuluş Savaşı kahramanlarını çocuk olarak çizdi. İşte o başarılı çizimleri;



En çarpıcı olanı Atatürk'ü çocuk olarak tasvir ettiği çizimi





Gördesli Makbule Hanım, İzmir ve çevresini işgal eden Yunanlarla savaşırken şehit düşen bir Kurtuluş Savaşı kahramanı





23 Nisan









Rıza Türker paylaştı: 23 Nisan 2017 Pazar



