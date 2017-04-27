Yalı Davasında Bilirkişi Raporu, Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in Başını Yaktı

Reza Zarrab ve eşi Ebru Gündeş'in, Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdıkları iddiasıyla 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. Bilirkişi raporuna göre ikilinin kanuna aykırı işlem yaptıkları doğrulandı.

YALIYA KAÇAK ASANSÖR ÇIKMIŞLAR

Söz konusu bilirkişi raporunda, "İstanbul Boğazı'nın yalılarının bulunduğu kıyı şeridi, özgün mimari ve tarihi bir kimliğe sahip olan, koruma altına alınmış özel bir alandır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde de koruma altındadır. Şüpheli Ebru Gündeş ve Rıza Zarrab bu kurala uymayıp kendi mülkiyetlerinde olan yapılara bitişik zemin kattan çatıya kadar devam eden her katta asansör, merdiven holünün yer aldığı ilave bir yapı bloğu inşa etmişlerdir. Yapının cephe düzeyi onaylı restorasyon projesine aykırı olarak değiştirilmiştir. Binanın konturu genişletilmiş, tamamen yeni bir yapı olmuştur. Şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir'in Boğaziçi Kanunu'na aykırı hareket ettikleri görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

YALININ ÖNCEKİ SAHİBİ: ASANSÖR YOKTU

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fatma Sema Küçüksöz, Rıza Zarrab'tan önceki malikine yeri devreden kişi olduğunu belirterek, "Ben yalıyı aldığımda harabe vaziyetteydi. Bu nedenle mimar Erdem beyle bu iş için anlaştım. Tüm projeleri aslına uygun olarak hazırlandı. Anıtlar Bölge Müdürlüğünden gerekli izinler alındı ve izin doğrultusunda harabe yapı yıkılarak aslına uygun şekilde baştan yapılmaya başlandı. Boğaziçi İmar Kurulu'ndan da iznimiz vardı. O zaman komşu parsel hemen hemen bana bitişik şekildeydi. Sol tarafta kalan ve o dönem Yahya Bey'e ait olan yerle aramda ise yaklaşık 1,5-2 metre boşluk vardı. Asansör yoktu. Ancak bizim projemizde benim rahatsızlığım nedeniyle bir asansör boşluğu vardı, ancak biz zaten taşınmamızı tamamlayamadan satmak zorunda kaldık, çünkü devamına sağlığım el vermedi" ifadelerini kullandı.









