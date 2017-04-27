Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'in Yalı Davası; Tadilatlar Yıktırılacak (Yalının Havadan Arşiv Görüntüsü)

Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'in Yalı Davası; Tadilatlar Yıktırılacak (Yalının Havadan Arşiv Görüntüsü)