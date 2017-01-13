Rıza Sarraf Hakkında Dava

Kandilli'de bulunan ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddia edilen Rıza Sarraf ile inşaatı yapan müteahhit Firuz Akın Han hakkında, "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi 958 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak yapılan fiziki ve inşai uygulamalar ile ağaç kesilmesi hususlarına dair gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmaya başlandığı anlatıldı.



Boğaziçi sit alanında kalan söz konusu taşınmazın, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği belirtilen iddianamede, aynı kararla taşınmazdaki tek çam ağacının da korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil olunduğu aktarıldı.



İddianamede, Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu üyelerince, taşınmaza ilişkin yerinde yapılan inceleme sırasında parselde izinsiz fiziki ve inşai uygulamaların yapıldığının tespiti üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün de aynı taşınmaza ilişkin ruhsat eki projesine aykırı inşaat yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.



Şüpheli Rıza Sarraf tarafından yaptırıldığı anlaşılan söz konusu izinsiz inşaatın fenni mes'ulünün de şüpheli Firuz Akın Han olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilen iddianamede, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğünce yapı tadil ruhsatının incelenmesinde, söz konusu taşınmazda döşemelerin kaydırılarak kat yüksekliklerinin değiştirildiği, ikinci bodrum katının büyütülerek birinci bodrum katıyla birleştirildiği, çatı mahyasının yüksek kurulduğu gibi hususların yapıldığının tespit edildiği anlatıldı.



İddianamede, suça konu taşınmazdaki inşaatı yapan müteahhit şüpheli Firuz Akın Han'ın savunmasında, ana binanın kontur ve gabari olarak ruhsatlı projesine uygun olduğunu, projeye aykırı kısmının bina henüz bitmediği için düzeltilebileceğini ifade ettiği belirtildi.



Şüpheli Rıza Sarraf'ın savunmasına da yer verilen iddianamede, inşaatta tüm izin ve ruhsatların alınarak işlemlere başlanıldığını, tadilat aşamasında tüm işlemlerin profesyonel kişiler tarafından yürütüldüğünü, konuyla ilgili restorasyon, tadilat uygulama projesinin hazırlandığını ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne sunulduğunu, bu haliyle atılı suçların unsurlarının oluşmadığını ve suçsuz olduğunu söylediği belirtildi.



İddianamede, taşınmazda, izinsiz ve ruhsata aykırı müdahalelerin devam edip etmediğinin İBB Boğaziçi İmar Müdürülüğünden sorulduğu belirtilerek, gelen cevap yazısında tespit edilen aykırılıkların mevcudiyetini koruduğunun bildirildiği aktarıldı.



Tüm dosya kapsamına göre şüpheli savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı aktarılan iddianamede, sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda, Rıza Sarraf'ın, Koruma Bölge Kurullarından izin almaksızın inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı vurgulandı.



İddianamede, şüpheli Firuz Akın Han'ın da suça konu yerde yine Bölge Koruma Kurullarından izin almaksızın inşai ve fiziki müdahale yaptığı belirtilerek, şüphelilerin eyleminin aynı zamanda "imar kirliliğine neden olma" suçuna da karşılık geldiği bilgisi verildi.



Suça konu taşınmazda ruhsata aykırı olarak bina yapıldığının dosyada mevcut yapı tadil tutanağından anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüpheliler Sarraf ve Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



İddianame, gönderildiği 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.