Rıza Sarraf'a İzinsiz Tadilat Davası

Kandilli'de korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf ve inşaatı yapan müteahhit Firuz Akın Han hakkında "İmar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldı.



Haber: Arzu KAYA, İstanbul DHA



Üsküdar Kandilli'de korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf ve inşaatı yapan müteahhit Firuz Akın Han hakkında, 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İHBARLAR DOĞRULTUSUNDA BAŞLAYAN SORUŞTURMA



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi 958 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak yapılan fiziki ve inşai uygulamalar ile ağaç kesilmesi hususlarına ilişkin gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmaya başlandığı belirtildi.



"KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI"



Taşınmazın Boğaziçi Sit Alanında kaldığı ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği ifade edilen iddianamede, tapu malikinin şüpheli Rıza Sarraf, suça konu taşınmazdaki inşaatı yapan müteahhidin şüpheli Firuz Akın Han, suçtan zarar gören sıfatıyla İBB Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İstanbul 6 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, ihbar eden sıfatıyla ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Sağ yer aldı.



TAŞINMAZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER TESPİT EDİLDİ



İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeye de yer verilen iddianamede, söz konusu taşınmazda döşemelerin kaydırılarak kat yüksekliklerinin değiştirildiği, ikinci bodrum katının büyütülerek, birinci bodrum katıyla birleştirildiği, zemin kat seviyesinde arka cephede ilave yapıldığı, bodrum kat seviyesinde ön cephede büyüme yapıldığı, ön cephede zemine beton dökülerek duvar yapıldığının tespit edildiği anlatıldı.



"İZİN ALINARAK İŞLEMLERE BAŞLANDI"



Şüphelilerin ifadelerine yer verilen iddianamede, Rıza Sarraf'ın savunmasında, inşaatta tüm izin ve ruhsatların alınarak işlemlere başlanıldığını, konuyla ilgili restorasyon, tadilat uygulama projesinin hazırlandığını ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne sunulduğunu, bu haliyle suç unsurunun oluşmadığı ve suçsuz olduğu şeklinde konuştuğu ifade edildi.



AYKIRILIKLAR DEVAM ETTİ



Taşınmazda, izinsiz ve ruhsata aykırı müdahalelerin devam edip etmediğinin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden sorulduğu belirtilen iddianamede, gelen yazı cevabında tespit edilen aykırılıkların devam ettiğinin bildirildiği kaydedildi.



İNŞAİ VE FİZİKLİ MÜDAHALE



Şüpheli savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda Rıza Sarraf'ın, Koruma Bölge Kurullarından izin alınmakzsızın inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı anlatıldı. İddianamede ise şüpheli Firuz Akın Han'ın ise suça konu yerde izin almaksızın inşai ve fiziki müdahale yaptığı belirtildi.



10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Suça konu taşınmazda ruhsata aykırı olarak bina yapıldığının dosyada mevcut tutanaklardan anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüpheliler Sarraf ve Han hakkında "İmar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.