Rıza Kayaalp'in Sırtı Havuzda da Yere Gelmedi

Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta tanıtımı yapılan termal havuzda arkadaşlarıyla güreşti.



Yozgat'ta kadınlar için yaptırılan ve açılışa hazır hale getirilen Kadın Termal Aqua Park ve Spor Merkezi, erkekler tarafından test edildi.



Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, milli güreşçi Rıza Kayaalp, daire müdürleri ve gazetecilere tesisi tanıttı. Tanıtım sonrası katılımcılar, havuzda yüzdü.



Rıza Kayaalp, termal havuzda güreştiği arkadaşlarını yenerek, minderdeki başarısını burada da gösterdi.



Vali Yurtnaç, gazetecilere, Yozgat'ın şehir hastanesi ve yeni tesisleri ile sınıf atladığını söyledi. Kadınlara yönelik yapılan tesiste 30 derece termal su kullanıldığını belirten Yurtnaç, şu bilgileri verdi:



"Hızlı treninin Yozgat'a gelmesi, seferlerin başlaması ile Ankara'dan, Kayseri'den çok sık buraya günübirlik müşteri geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da Yozgat'ın sosyal hayatında bir hareketlilik olacak. Burayı hanımlar kullanacak ama biz erkekler olarak ilk defa bir deneyelim dedik, bir yanlış var mı, noksan var mı diye. Fitness, masaj odaları, sauna, kafe, lokanta, yazın güneşlenme salonu ile beraber burası hem ekonomik değer olacak hem de buradaki sosyal hayatı çok hareketlendirecek. Önümüzdeki ay içerisinde burası müstecir marifeti ile çalışacak. İl Özel İdaresi kanalı ile yaptırıldı ama özel olarak işletilecek."



Milli güreşçi Rıza Kayaalp de Yozgat'ın sosyal aktivite bakamından bu gibi tesislere ihtiyacı olduğunu belirtti.



Yozgat'ta kadınlar için bireysel tesisin ilk defa yapıldığını vurgulayan Rıza Kayaalp, "Bu yönden çok güzel düşünülmüş, güzel yapılmış bir iş. Kadınların da kendine özgü istedikleri zaman gelecekleri, fitness yapacakları, yüzecekleri ve zaman geçirecekleri bir yere ihtiyacı olduğu belliydi. İnşallah bu tesisin de bunu yeterince karşılayacağını düşünüyorum." diye konuştu.