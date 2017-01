Rıza Çalımbay, Kasımpaşa'dan Yüklü Tazminat Aldı"

ERKAN TİRYAKİ - Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın takımdan kendisinin ayrılmadığını belirterek, "Eğer o bizden ayrılsaydı, Kasımpaşa'ya tazminat ödemesi gerekirdi. Kasımpaşa kendisine yüklü bir tazminat ödediğine göre, benim ne demek istediğimi anlamış oluyorsunuz." dedi.



Nursal Bilgin, lacivert-beyazlılar Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanmak için Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Ligin 3. haftasından sonra Rıza Çalımbay'la yolları ayırdıklarını hatırlatan Bilgin, tecrübeli teknik adama yüklü bir tazminat ödediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Rıza hoca değişik zamanlarda yerlerde bu ayrılığı gündeme getiriyor. Biz Rıza hocadan tazminat almadık. Eğer o bizden ayrılsaydı, Kasımpaşa'ya tazminat ödemesi gerekirdi. Kasımpaşa yüklü bir tazminat ödediğine göre, benim ne demek istediğimi anlamış oluyorsunuz herhalde. Rıza Çalımbay'a yüklü bir tazminat ödedik. Konu gayet açık ve net. Rıza Çalımbay bizden yüklü bir tazminat aldı."



"Tunay için Beşiktaş'tan teklif almadık"



Nursal Bilgin, futbolcuları Tunay Torun için Beşiktaş'tan transfer teklifi almadıklarını dile getirdi.



Tunay'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak istediklerini aktaran Bilgin, "Tunay Torun için Beşiktaş'tan transfer teklifi almadık. Bizim için resmi teklifler çok önemli. Başkanımız da buna önem veriyor. Tunay'la görüştük. Sözleşme yenilemek için iyi bir noktadayız. Elimizde tutmak isteriz. Oyuncuların Kasımpaşa'yı tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa'da futbolcuların bulabileceği her şey var." ifadelerini kullandı.



"Hedef Avrupa"



Lacivert-beyazlıların sportif direktörü, Kasımpaşa'yı Avrupa kupalarına taşımak istediklerini söyledi.



Sezonu ilk 6 içinde bitirmek istediklerini ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedeflerini olduğunu anlatan Bilgin, "Geçtiğimiz yıllardaki hedeflerimizde hiçbir değişiklik yok. Vizyonumuz da değişmedi. Ligi yine ilk 6 içinde bitirmek istiyoruz. Kasımpaşa taraftarına Avrupa takımlarını seyrettirmek en büyük hedefimiz. Avrupa takımı yapmak istiyoruz Kasımpaşa'yı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddiamız, ligdeki durumumuza bağlı. Her iki kulvarda da var olacağız." diye konuştu.



"Transfer kriterlerimiz farklı"



Bilgin, diğer kulüplerin aksine farklı bir transfer politikalarının olduğunu aktardı.



Takıma takviye yapmak istediklerini belirten Nursal Bilgin, "Transferde kriterlerimiz faklı. Forma sattıracak, yaşlı, daha çok Avrupa'da yer bulamayan ama isim olan oyuncular yerine gençlere yöneldik. Alt yaş kategorilerinden yukarılara çıkabilecek oyuncular transfer etmek istiyoruz. Uyum bizim için çok önemli. Takım içindeki uyumu sağlamalıyız. Yapılacak transferler kolej takımı havamızı bozmamalı." değerlendirmesinde bulundu.



Kulübün küçülmeye gitmesinin kamuoyunda yanlış algılandığını savunan Bilgin, şöyle devam etti:



"Küçülme diye bir şey söz konusu değil. Oyuncular arasında geçmişte olduğu gibi, yüksek ücretler ödeyip kısa vadede iş yapacak oyuncular yerine daha çok ileriye dönük futbolcular arıyoruz. Böyle oyuncular daha düşük maliyetli oluyor. Yoksa bu dedikodulara inanmayın, Kasımpaşa her şekilde zamanında oyuncularına parasını ödeyen, tesisiyle de çok iyi bir noktada olan bir kulüp."



Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da hakem hatalarının kendilerini çok fazla bulduğunu iddia eden Bilgin, video hakem uygulamasının gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Video hakem diğer sporlarda var. Kesinlikle destekliyorum. Çok canımız yanıyor ve bu devam ediyor. Anlayamıyoruz nedenini. Video hakemin bu işi çözeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.



Bilgin, teknik direktörleri Kemal Özdeş'ten çok memnun olduklarını da sözlerine ekledi.