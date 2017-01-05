Rıza Çalımbay İsyan Etti: Eto'o Veya...

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın son durumu ve transferlerle alakalı konuşurken, Samuel Eto'o'nun akibeti hakkında da açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kamp döneminde TRT Spor'a konuştu. Antalyaspor'un durumu ve transferleri dışında Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"İyi bir ilk yarı geçirdik biz geldikten sonra. Önemli olan bunu devam ettirmek. İkinci yarı tüm takımlar için zor geçecek. Hem aşağısı, hem yukarısı. Şimdi daha tedbirli ve daha iyi hazırlanarak ikinci yarıya girmeliyiz. Üst üste deplasman maçlarımız var. Fikstürümüz zor. Hem takviye yaparak, hem de iyi hazırlanarak kampı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

"Devre arası oyuncu transfer etmek zor. Takımında oynayan bir oyuncu alırsan maddi açıdan zorlanabiliyorsun. Mukavalesi bitmiş oyuncu zor buluyorsun. Genelde oynamayan oyuncular almaya çalışıyorum. Bizim bek ihtiyacımız vardı. Salih ile onu kapattık. İnşallah faydalı olur. Bir kanat, bir forvet arıyoruz. Bir de ön libero. Bunların isimleri var ama 3-4 tane isim var. Toplamda 4 veya 5 oyuncu alacağız."

"BU İŞ CANIMI SIKIYOR ARTIK"



Çalımbay, "Ben bir kere gitmek isteyen hiç kimseyi tutmam. Eto'o veya başkası. Artık kafası oradadır. Gitmek istiyorsa gitmesi için elimden geleni yaparım. Ben gitmesini istemem ama transfer konuşulmuşsa, hedef varsa ben karışamam. Yönetim ve Eto'o'nun arasında bu konu.

Bize gelecekse de bir an önce gelmesi gerekiyor. Bu iş canımı sıkıyor artık. Şu anda net bir şey yok. Eto'o'yu isteyen başka takımlar da var. Hakikaten canımızı sıkıyor. İstediğimiz gibi hareket edemiyoruz. Yarın herhalde konuşurlar başkanla." ifadelerini kullandı. (Futbolarena)