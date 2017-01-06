Rıza Çalımbay: Eto'o'nun Transfer Süreci Canımı Sıkmaya Başladı

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi ile igili TRT Spor canlı yayınında oldukça net açıklamalarda bulundu.

"ETO'O'NUN TRANSFERİ CANIMI SIKMAYA BAŞLADI"

Çalımbay, işin çok uzadığını söylerken; "Eto'o ile ilgili net konuşuyorum. Ben bir kere gitmek isteyeni tutmam. Eğer ki görüştüyse yine tutmam. Ama gitmek istiyorsa gitmesi için elimden geleni yaparım, çünkü takıma bir faydası olmaz. Bu işin en geç yarın bitmesi gerekiyor. Sezon başı böyle bir şey yaşanmış ve Eto'o kadro dışı kalmış. Ben bu işlerle uğraşmak istemiyorum. Giderse başarılar dileriz, kalırsa bütün ağırlığını vermesi gerek. Şu anda Eto'o'yu isteyen başka takımlar da var. Benim canımı sıkmaya başladı artık bu transfer durumları. Bir an önce sonlanması gerek bunun" ifadelerini kullandı.

"GİTMEK İSTERSE, GÜLE GÜLE DERİZ"

Eto'o'nun Beşiktaş ile görüştüğü haberlerine yorum yapan teknik adam, "Mutlaka bir gerçek payı vardır bu görüşmenin belki de menajerler yapmıştır görüşmeyi. Olabilir bunlar. Eto'o da şöyle düşünebilir, "Kariyerimin sonunda büyük takımda oynamak isterim" diyebilir. En önemli şey Eto'o'nun gitmek isteyip istemediğidir. Gitmek isterse güle güle deriz" diye konuştu.

"BEN ETO'O'YA DA HAK VERİYORUM"

Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmek istemesinde haklı olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "Eto'o'yu Beşiktaş istediği için bu kadar çok konuşuyoruz. Yoksa bu kadar konuşulmazdı. Eto'o çok iyi bir profesyonel. Ben geldiğimden beri de çok iyi çalışıyor. Şimdi eğer giderse büyük takımlara bambaşka bir hava ile karşılanacak. Eto'o'ya hak da veriyorum. Böyle imkanlar varken önünde şampiyonlukla bitirmek isteyebilir. Beşiktaş ile arada iletişim kurulduğu zaman her şey olabilir." dedi.

"KERİM FREI'I ETO'O OLAYI OLMADAN İSTEDİM"

Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istediğini de tekrarlayan Rıza Çalımbay, "Ben burada gerçek ne ise onu anlatıyorum. Ben Kerim'i Eto'o olayı olmadan önce istemiştim. Eğer Beşiktaş bir tane forvet alırsa Ömer'i de alırız. Eto'o kalsa da forvet transferi yapılacak. Olcay da yazılıyor Necip de. Necip'i Beşiktaş olsam ben de vermem" diyerek sözlerini noktaladı.