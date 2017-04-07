Riyad Turizm Fuarı Açıldı

Geleneksel Riyad Turizm Fuarı, aralarında onlarca Türk turizm firmasının da bulunduğu 270 firmanın katılımı ile açıldı.



Başkent Riyad'daki Burc Faysalia'da düzenlenen Suudi Arabistan'ın en önemli turizm fuarlarından 2017 Riyad Turizm Fuarı'na aralarında Türkiye'nin de olduğu 55 ülkeden alanında uzman ve deneyimli firmalar katılıyor.



Türkiye'nin Kültür ve Turizm Ateşeliği, Türk Hava Yolları, ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) gibi birçok resmi kurumun yanı sıra, başta İstanbul olmak üzere Bursa, Samsun, Trabzon ve diğer kentlerden birçok yerel firma da fuarda yerlerini aldı.



Yoğun katılım ile kapılarını misafirlerine açan ve çok sayıda yerel firma ve iş adamının ziyaret etmesi beklenen fuar, 10 Nisan'a kadar açık kalacak.