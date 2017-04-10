Riyad'da Doğu Karadeniz'e Yoğun İlgi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA), Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen Riyad Travel 2017 Turizm Fuarı’nda açtığı stant turizmcilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA), Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Riyad Travel 2017 Turizm Fuarı'nda açtığı stant turizmcilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin tanıtıldığı fuarda, bölgeye olan turistik ilgi ve hayranlığın katlanarak arttığı gözlenirken, fuara katılan bölge turizm ve seyahat firmaları büyük ilgi ve talep görüyor.
Son yıllarda özellikle Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Bilindiği üzere Suudi Arabistan, Ortadoğu ülkeleri ve özellikle Arap Yarımadasındaki ülkeler ile karşılaştırıldığında nüfus ve turist gönderme açısından daha yüksek bir potansiyele sahip. Suudi Arabistan 30 milyona yakın nüfusu ve 20 bin dolara yaklaşan kişi başı geliri ile Karadeniz turizmi için bu coğrafyadaki en önemli turizm pazarını oluşturmaktadır" dedi.
Turizmi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kalkınmasında öncü olabilecek sektörlerden biri olarak gördüklerini dile getiren Genel Sekreter Adıyaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünya ile örtüşen, bölgenin isteklerini ve taleplerini iyi analiz ederek ortaya koyduğumuz hedefler kapsamında Riyad Fuarı'na katılıyoruz. Bölgemizi tanıtırken argüman olarak farklı kültürümüz olduğunu, doğamızın dokunulmamış olduğunu vurgulamaya özen gösteriyoruz. Gördüğümüz ilgi bizi fazlasıyla memnun ediyor. Bölge olarak turizm açısından başarılı olmak istiyorsak, bu stratejiler doğrultusunda hareket etmeliyiz. Ülkemiz ve özellikle Doğu Karadeniz turizmine yönelik mevcut ilginin somut turist artışına dönüştürülmesi için bu pazara yönelik tanıtım çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor." - TRABZON