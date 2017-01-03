Riva'nın Kapıları Ampute Futbola Açıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, 1-10 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.



Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Ömer Gürsoy ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.



Toplantıda TFF'nin, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için Riva'nın kapılarını kendilerine açtığını gördüklerini aktaran Uztürk, "Bu vesileyle mutlu olduk. 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



Uztürk, ev sahipliği için Antalya'nın da gündeme geldiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ev sahipliği için hem Antalya hem de İstanbul söz konusuydu. Medyanın İstanbul'daki bir organizasyona daha fazla ilgi göstereceğini düşündük. TFF de kapılarını bize açınca Antalya'dan vazgeçerek, İstanbul'da karar kıldık. Önemli olan organizasyonun Türkiye'de yapılacak olması. Kaliteli bir organizasyon düzenlemeyi amaçlıyoruz."



Başkan Uztürk, ayrıca Ampute Futbol Milli Takımı'nın, şampiyona hazırlıkları kapsamında 23-29 Ocak tarihlerinde Riva'da kamp yapacağını sözlerine ekledi.