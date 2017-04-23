- Riva deresinde yunus sürprizi



İSTANBUL - Beykoz'da Riva deresine giren yunuslar kameralara böyle yansıdı.

Beykoz Riva deresine gelen yunus balıklarını kayıt altına alan İşletmeci Barış Demir, "Yunus balıklarının her sene nisan ayında yumurtalarını bırakmak için dereye gelen Kefal balıklarını takip ederler. Onlarla beslenip tekrar denize geri dönerler. Bu senede geldiler. Onları görmek çok güzel" dedi.

(ZP-ÖFA