Riva Deresinde Yunus Sürprizi
- Riva deresinde yunus sürpriziİSTANBUL - Beykoz'da Riva deresine giren yunuslar kameralara böyle yansıdı.
- Riva deresinde yunus sürprizi
İSTANBUL - Beykoz'da Riva deresine giren yunuslar kameralara böyle yansıdı.
Beykoz Riva deresine gelen yunus balıklarını kayıt altına alan İşletmeci Barış Demir, "Yunus balıklarının her sene nisan ayında yumurtalarını bırakmak için dereye gelen Kefal balıklarını takip ederler. Onlarla beslenip tekrar denize geri dönerler. Bu senede geldiler. Onları görmek çok güzel" dedi.
(ZP-ÖFA