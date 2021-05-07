Ritüel ne demek? Ritüel günah mı? Ritüel nasıl yapılır?
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Ritüel ne demek? Ritüel günah mı? Ritüel nasıl yapılır?

Ritüel ne demek? Ritüel günah mı? Ritüel nasıl yapılır?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Ritüel kelimesi son dönemlerde sosyal medyada popülerlik kazandı. Bu noktada bilmeyenler "Ritüel ne demek, Ritüel günah mı, Ritüel nasıl yapılır? Sorularının yanıtını arar oldu. Fransızca bir sözcük olan ritüel, hemen hemen tüm dünya dillerinde kullanılmaktadır. Her inanç sisteminin kendi içinde sahip olduğu ritüelleri bulunmaktadır. Peki, Ritüel yapmak günah mı? Ritüel büyü müdür? Aşk ritüeli ne demek? İşte konu ile ilgili merak edilenler

Ritüel kavramı, insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar dayanmaktadır. Ritüel kelimesi, çeşitli dillerde farklı ifadelerle karşılık bulmaktadır.

RİTÜEL NE DEMEK?

Ritüel, birçok töreni ve kutlamayı kapsamaktadır. İnsan toplumlarında cenaze törenleri, doğum kutlamaları gibi eylemler birer ritüeldir. Avcılık ile geçinen toplumlarda av ritüelleri mevcuttur. Geçimini tarım ile sağlayan toplumlarda ise hasat ritüelleri gerçekleştirilir.

Bu törenlerde edilen dualar, söylenen sözler ritüelin bir parçasıdır. Her gelenek, kendi ritüel anlayışını geliştirmiştir. Dünyada insanlar tarafından benimsenen çok sayıda ritüel bulunmaktadır.

Ritüel Nedir?

Ritüel, insanların kutsal kabul ettikleri davranış biçimleridir. Bu davranışlar, belli aralıklarla tekrarlanır. Ve bu sayede insanlar daha huzurlu, güvenli bir yaşama sahip olacaklarını düşünürler. Ritüellerin hedefi bolluk ve bereket, sağlık, uzun ömür gibi kavramlardır.

Örneğin bir toplumda kötü ruhlardan korunmak amacıyla gerçekleştirilen ritüeller, insanın güvende kalacağı düşüncesini destekler. Bir başka toplumda gerçekleşen yiyecek ritüeli, o toplumun bolluk ve berekete kavuşmasını hedefler.

Ritüel TDK Kelime Anlamı

Ritüel sözcüğü dilimizde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan sözlükte de yer almaktadır. TDK bu sözcüğü "ayin" anlamıyla açıklamaktadır. Sözlükte ritüelin bir diğer anlamı da "adet haline gelen şey" şeklinde belirtilmektedir.

Ritüel Yapmak Günah Mı?

Ancak son günlerde ritüellerin günah olabileceği tartışılmaya başlandı. Dini bilgilere ve uzman görüşlerine bakıldığında ritüel, totem gibi davranışlar Allah'a iman yerine doğaya ve hayvanlara veya başka bir nesneye inanç edilmesi olarak görülür ve bu İslam dinine göre sakıncalıdır.

Aşk ritüeli ne demek?

Aşk ritüeli, spiritüel danışmanlar tarafından, ilişkiyi güçlendiren, giden sevgiliyi geri döndürmenin aşk ritüelleri ile mümkün olduğunu iddia eden bir ritüeldir. Yani kısacası korku enerjisinden çıkarak aşk enerjisine girme ritüelidir.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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