Rita Ora, Instagram'da 11 Milyon Takipçiye Ulaşınca Kutlama İçin Soyundu

Ünlü şarkıcı Rita Ora, Instagram hesabında 11 milyon takipçiye ulaşınca üzerine sütyen giydiği, siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı. 26 yaşındaki sanatçının takipçilerine şükranlarını ifade eden öpücüğünü resmeden pozunda '11 M' yazdığı göğsünün hemen altında birleştirdiği görüldü. Ünlü şarkıcı sütyeninin altına adidas eşofman giydiği ve yatağın üzerinde bağdaş kurduğu pozla hayranlarına teşekkür etti.

Rita Ora, fotoğrafın açıklama kısmına: "ROMA 17.1.17. Bu, 11 milyon olan sizler için. Çok teşekkürler. Bu sene sizler için çok sürprizlerim olacak." satırlarını yazdı. Genç şarkıcının iki yüz binden fazla beğeni alan fotoğrafına binden fazla yorum yazıldı.