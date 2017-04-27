Bitlis Devlet Hastanesinde riskli gebelik polikliniği açıldı.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Mehmet Kalo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık ciddi gebelik hastalıklarına hastanede yeni açılan riskli gebelik polikliniği sayesinde müdahale edilebileceğini belirtti.



Burada görevli uzman doktorların sayesinde hastaların artık il dışındaki hastanelere sevk edilmesine gerek kalmadığının altını çizen Kalo, hamileliğin bazı riskli durumlar hariç normal bir süreç olduğunun altını çizdi.



Hamileliğin bazı durumlarda annenin, bazı durumlarda ise anne karnındaki bebeğin hayatını tehdit edebilecek boyuta gelebildiğini ifade eden Kalo, şunları söyledi:



"Gebeliğinde herhangi bir problem çıkmayan anne adaylarının, riskli gebelik olsun ya da olmasın rutin takiplerin yapılması yüksek önem taşıyor. Bu nedenle biz hastanemizde en azından bu riskli gebe olan kişilerin ayrılması ve bunlara gerekenden biraz fazla zaman ayırmak için riskli gebelik polikliniği oluşturduk. Buradaki amacımız bu risklerin daha önceden belirlenmesi ve bu risklere yönelik tanı tedavi ve takiplerinin yapılması ve il dışına olan sevkleri azaltmaktır. Polikliniğin açılmasında desteklerini bizden esirgemeyen genel sekreterimiz ve başhekimimize teşekkür ediyoruz."