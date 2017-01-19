Risk Aldı, Marketler Zincirini Kurdu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 23 yıl önce ticari hayatına bakkal olarak başlayıp, daha sonra Simav'da market açan Ali Sayar (49), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Risk alın yatırım yapın' uyarısını dikkate aldığını ve önem verdiğini ifade etti.



Sayar, "Simav'da başlattığım marketler zincirine, Uşak'ta devam ettim. Son günlerde ülke ekonomisine katkı sağlamak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarını da dikkate alıp, Uşak'ta 6 market daha açarak, market sayısını 14'e çıkardım. 210 kişiye iş kapısı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Risk alarak, yatırımlarımın son halkasına, Uşak'ta 3 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan yeni market çalışmasını da tamamlamak üzereyim, böylece çalışan sayımız 250'ye ulaşmış olacak. Kaliteli ve hesaplı alış veriş ilkesi ile vatandaşlarımıza ve ülke kalkınmasına hizmet edeceğim" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA