Rising City Gayrimenkul ve İnşaat Fuarları 19 Nisan'da Açılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve stratejik ortağı TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen Rising City Gayrimenkul Fuarı ve 15. İnşaat Fuarı, eş zamanlı olarak 19 Nisan'da başlayacak.



Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatçı ve üretim kenti Bursa'yı fuarcılıkta da merkez yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık ile yeni fuarlara imza atmaya devam ediyor.



Prestijli gayrimenkul yatırımlarının görücüye çıkacağı fuarlar için 300'e yakın yabancı yatırımcı Bursa'ya gelecek. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneğinin de (İMSİAD) desteğiyle Ricing City Gayrimenkul Fuarı ile 15. İnşaat Fuarı, 19-23 Nisan'da iş profesyonellerini buluşturacak.



"Sektörlerimizin nitelikli büyümesini sağlayan çalışmalarımıza devam edeceğiz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'yı fuarcılık alanında bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Nitelikli fuarlarla kentin fuarcılık vizyonuna yeni bir bakış açısı getirdiklerini belirten Şener, kente gelen yerli ve yabancı yatırımcıların turizm ve hizmet sektörüne de hareketlilik kazandırdığını kaydetti. Şener, geçen yıl 23 ülkeden 60 bine yakın iş profesyonelinin ziyaret ederek önemli iş bağlantıları kurduğu fuarların 2017'de de kent ekonomisine büyük katkılar sunacağını vurguladı.



Bursa başta olmak üzere farklı kentlerden 250'den fazla sektör temsilcisinin, fuarda, projelerini görücüye çıkaracağını bildiren Şener, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Fuarlarla birlikte 'Ticari Safari Projemiz' kapsamında da 30'u aşkın ülkeden 300'e yakın gayrimenkul yatırımcısını üyelerimizle buluşturacağız. Milyarlarca dolarlık hacme sahip konut, ofis, arsa, dükkan gibi gayrimenkul projelerinin yanı sıra önemli kentsel dönüşüm projeleri de fuarlarda görücüye çıkacak. BTSO, Ekonomi Bakanlığı ve TÜYAP Bursa iş birliğiyle özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Arap ülkelerinden gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcileri Bursa'ya gelerek sektöre ayrı bir hareketlilik kazandıracak. Bizler de BTSO olarak TÜYAP Bursa ile birlikte sektörlerimizin nitelikli büyümesini sağlayan çalışmalarımıza devam edeceğiz."



"Fuar kapsamında 33 ülkeden heyet ağırlayacağız"



TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de BTSO ile iş birliğinde gerçekleştirdikleri fuarlarla her yıl yeni başarılara imza attıklarını belirtti.



Ersözlü, şunları kaydetti:



"15 yıldan bu yana düzenlenen İnşaat Fuarı, alanında Türkiye'nin en büyük ikinci fuarı. İnşaat Fuarı'nı Rising City Gayrimenkul Fuarı ile birlikte 6 salon ve açık alanda toplam 35 bin metrekarelik alanda açıyoruz. Özellikle Rising City'yi yüzde 35 gibi bir büyümeyle açıyoruz. Fuarlarımızdaki büyüme, Bursa'nın ve paydaşlarımızın gücünü gösteriyor. Fuarda, 50 bin TL ile 5 milyon dolara kadar çok farklı ölçekte projeler var. Sergilenen ürünler arasında 1+0 dairelerden 6+2'ye kadar konut projeleri yer alıyor. Türkiye'nin her tarafından ziyaretçileri ağırlayacağız. Seçimlerin sona ermesinden sonra inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde beklenen ticaretin artarak süreceğini umuyoruz. Fuar kapsamında 33 ülkeden heyet ağırlayacağız. Fuarlara Körfez ülkelerinden ve Orta Doğu'dan gelenler olacak. Fuarlar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sektörlerimizin yüzünü güldürecektir."



BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ise fuar haftasında Bursa'da Kentsel Dönüşüm Forumu düzenleyeceklerini belirterek, Bursa'nın nitelikli dönüşümünü kentin tüm dinamikleriyle birlikte ele almayı planladıklarını bildirdi.



İMSİAD Başkanı Adil Gökçadır, inşaat sektörünün Türkiye ortalamasından daha hızlı bir büyüme performansı gösterdiğini kaydederek, "İnşaat sektörünün ticaret hacmi önümüzdeki 10 yılda 7,2 milyar dolardan 12 trilyon dolara çıkacak. Özellikle Körfez ülkeleri, yatırımlarını bugünden şekillendirecek. Bu sürece bugünden hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.