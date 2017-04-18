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Rising City Bursa 2.gayrimenkul Fuarı
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Rising City Bursa 2.gayrimenkul Fuarı

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Rising City Bursa 2.Gayrimenkul Fuarı Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Rising City Bursa 2.gayrimenkul Fuarı

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Rising City Bursa 2.Gayrimenkul Fuarı Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Konut, İşyeri, Arsa, Bankalar, Emlakçılar, Yatırım, Finansman ve Danışmanlık Firmaları, Mimari Maket Firmaları, Devremülk, Kooperatif, Gayrimenkul ve Danışmanlık Şirketleri şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.


Konusu: Konut, İşyeri, Arsa, Yatırım, Finansman ve Danışmanlık


Türü: İhtisas Fuarı


Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Merkez

Mekan : Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yalova Yolu, Altınova Mahallesi

Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Rising City Bursa 2.Gayrimenkul Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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