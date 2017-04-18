Rising City Bursa 2.gayrimenkul Fuarı
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Rising City Bursa 2.Gayrimenkul Fuarı Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Rising City Bursa 2.Gayrimenkul Fuarı Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Konut, İşyeri, Arsa, Bankalar, Emlakçılar, Yatırım, Finansman ve Danışmanlık Firmaları, Mimari Maket Firmaları, Devremülk, Kooperatif, Gayrimenkul ve Danışmanlık Şirketleri şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Konusu: Konut, İşyeri, Arsa, Yatırım, Finansman ve Danışmanlık
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Merkez
Mekan : Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yalova Yolu, Altınova Mahallesi
Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Rising City Bursa 2.Gayrimenkul Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
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