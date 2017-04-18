Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Rising City Bursa 2.Gayrimenkul Fuarı Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Konut, İşyeri, Arsa, Bankalar, Emlakçılar, Yatırım, Finansman ve Danışmanlık Firmaları, Mimari Maket Firmaları, Devremülk, Kooperatif, Gayrimenkul ve Danışmanlık Şirketleri şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.





Konusu: Konut, İşyeri, Arsa, Yatırım, Finansman ve Danışmanlık





Türü: İhtisas Fuarı





Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Merkez



Mekan : Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Yalova Yolu, Altınova Mahallesi



Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Rising City Bursa 2.Gayrimenkul Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır