- Rio 2016'nın şampiyonu Abdullah Öztürk'ten ailelere çağrı:

"Engelli çocuklarınızı eve hapsetmeyin"



İSTANBUL - Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye masa tenisinde altın madalya kazandıran milli sporcu Abdullah Öztürk, "Aileler, engelli çocuklarını spora yönlendirsin. Çocuklarınızı eve hapsetmeyin. Yoksa onlara en çok kötülüğü siz yapmış olursunuz" dedi.

Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye masa tenisinde altın madalya kazandıran kas erimesi hastası Abdullah Öztürk'ün hayatı sporla değişti. Son 10 yılda sporun, hayatını kökten değiştirdiğini söyleyen Öztürk, kendisi gibi engelli olan kardeşiyle birlikte hayata sımsıkı tutundu. Ailelere, "Engelli çocuklarınızı eve hapsetmeyin" diye seslenen Abdullah'ın başarısının sırrı ise, 'Asla pes etme, sonunda kazacaksın' sözünde gizli.

Eğitim önceliği oldu

Trabzon'da kas erimesi hastalığıyla doğan milli raketin okula başladığında rahatsızlığı ilerledi, tekerlekli sandalyeye bağımlı oldu. Köyde eğitim imkanlarının azlığı nedeniyle 8 yaşında Ankara'ya taşındı. Ankara'da bir engelli okulunda eğitim hayatını devam ettirdi. Ailesi bir an olsun oğullarından desteğini çekmedi. Öztürk Ailesi önlerine çıkan tüm engelleri birer birer aştı.

Kırık tenis masası

Abdullah Öztürk sporla 10 yıl önce tanıştı. Okulda tekerlekli sandalye ile basketbol oynayan arkadaşlarından etkilenen Abdullah'ın, Rio'daki altın madalya yolculuğunun başlangıcı okuldaki kırık dökük masa tenisi masası oldu. Masa tenisi oynamaya başlayan Öztürk, kısa sürede Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti.

Hastalığını durdurdu

Evden bile çıkmak istemezken artık gururla dolaştığını anlatan Abdullah Öztürk, spor sayesinde kas erimesi hastalığındaki ilerlemeyi durdurmayı başardı. Öztürk, "Aileler, engelli çocuklarını spora yönlendirsin. Kardeşim Ali ile engelimizi sporla aştık. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettik, madalyalar kazandık. İstedikten sonra her şey mümkün. Engellinin olmazsa olmazı spordur. Derece sorun değil, spor hayatla barışık olmanızı sağlıyor. Bir şeyleri başarmış olmanın verdiği mutlulukla sokaklarda rahatça dolaşabiliyorum. Bazen tanıyanlar çıkıyor, insan mutlu oluyor" dedi.

"Asla pes etme, sonunda kazanacaksın"

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye masa tenisindeki ilk, Rio'daki 2'inci altın madalyasını getiren Abdullah Öztürk, Rio'da finalde Çinli rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen, kendine 'Asla pes etme, sonunda kazanacaksın' diyerek toparlandı ve rakibini geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı. O anları anlatan sporcu, "Rio için 11 aydır ailemden ayrı kaldım. Ama sonunda emeğimin karşılığını aldım. Kazandıktan sonra gözyaşlarımı tutamadım. Tribünde beni yetiştiren hocamla göz göze geldik. Herkes ağlıyordu. İnanılmaz bir duygu" diye konuştu.

"Çocuklarınızı eve hapsetmeyin"

Engelli çocuğu bulunan ailelere de seslenen Abdullah, "Çocuklarınızı eve hapsetmeyin. Yoksa onlara en çok kötülüğü siz yapmış olursunuz. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Bakanımız Akif Çatağay Kılıç'a tesisleri engellilere uygun hale getirdikleri ve engelleri aşmamız konusunda bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Aileler çocuklarını evlerden çıkarsınlar. Böylece onlara en büyük iyiliği yapmış olurlar. Engelli çocuklarını spor salonlarına getirsinler, sosyalleşmelerini sağlasınlar. Çocuklarınızı sporla tanıştırın ki; öz güvenleri artsın. Onların bir şekilde kendi hayatlarını kurtarmalarına vesile olun. Engelli çocuklarınıza güvenin" açıklamasını yaptı.

"Başarımın tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorum"

TOHM merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdüren milli sporcu, "Başarımın tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorum. Kaybolup giden sporculardan olmak istemiyorum. Hayalim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yeniden ülkeme altın madalyayı getirmek ve bu süreçte en büyük prensibim 'Asla pes etme, sonunda kazanacaksın'. Bunun için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.