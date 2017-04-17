Ringly Firmasından Şık Adımsayar

Ringly'nin ürettiği "Rendezvous" gün içinde kaç adım attığımızı, kaç kalori yaktığımızı hesaplayan adımsayarlardan biraz farklı.



Diğer cihazlar gibi elektronik ve spor gözükmüyor, minik değerli taşının altına gizlenmiş mekanizmasıyla tarzınızdan ödün vermeden, tüm gün boyunca aktivitelerimizi kayıt ediyor. Adımlarınızı öğrenebiliyor, kaç kalori yaktığınızı görebiliyorsunuz.



Bilezik ayrıca telefonla senkronize çalışıyor ve yeni bir mesaj geldiğinde veya arama yapıldığında sizi bilgilendiren bir bildirim sesi çıkartıyor. Sizden uzak bir mesafede duran telefonunuzdaki önemli mesajı veya aramayı kaçırmanızı da engellemiş oluyor böylece.



Bilezik aynı zamanda suya da dayanıklı tasarıma sahip. 100 popüler aktivite veya iş/mesajlaşma uygulamasıyla da uyumlu çalışıyor. Böylece uygulamaların çıkarttığı bildirim sesleri veya uyarıları da bilezik tarafından tanımlanıyor ve kullanıcısını da uyarabiliyor.