Ringde Başörtüsü Kuralı Değişti

Dünya Boks Birliği (AIBA), Türkiye Boks Federasyonunun "ringlerde başörtüsü serbestliği" konusunda yaptığı başvurunun kabul edildiğini bildirdi. Alınan karara göre, Türkiye'deki boks organizasyonlarında skor ilanı ve seremoniler esnasında sporcular başörtülerini çıkarmak zorunda kalmayacak.



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, federasyon binasında düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz aylarda AIBA'ya başörtüsü konusunda yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve kararın kendilerine yazılı olarak da bildirildiğini söyledi.



Türkiye'de başörtülü sporcuların ringe çıkmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını hatırlatan Gözgeç, AIBA'nın kararının filli durumun sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi açısında da son derece önemli olduğuna dikkati çekti.



Başörtüsündeki serbestliğin sadece Türkiye'nin sorunu olmadığının altını çizen federasyon başkanı Gözgeç, şöyle devam etti:



"Bildiğiniz üzere ABD'de geçtiğimiz gün Minnesota eyaletinde başörtülü sporcu için onay çıktı. AIBA bünyesinde bizim dışımızda çok sayıda Müslüman ülke var. Orada da kadın sporcular ciddi zorluklar çekiyordu. AIBA'nın bu kararı sadece bizim için değil diğer ülkeler için de örnek teşkil etmeli. AIBA Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu serbestliğin sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, tüm ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi önerisinde bulunacağım. İçinde bulunduğumuz dönemde bu tür yasakların artık geride kalması lazım. Türkiye son 15 yılda bu konuda çok ciddi mesafe kat etti. Şimdi bu mesafenin uluslararası zemine de taşınması bizler için son derece değerli."



"Hakemin kontrol etme hakkı var"



Eyüp Gözgeç, yeni süreçteki işleyiş hakkında şu bilgileri verdi:



"Eskiden sporcuların maç bitiminde kasklarını çıkardıklarında bone kullanmaları yasaktı. Şimdi bu konu serbest. Ayrıca seremonide de kadın sporcuların başlarının açık olması gerekiyordu. Bu konudaki yasak da kalktı. AIBA tek bir konuda hassasiyet gösteriyor, eğer orta hakem sporcunun bonesinin içinde yasaklı ya da sert bir cisim olduğunu düşünürse o zaman hakeme kontrol hakkı tanıyor. Uygulama tüm müsabakalar için herhangi bir tarih beklenmeden hemen hayata geçirilecek."